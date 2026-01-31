Нацвідбір України на Євробачення: назвали імена зіркових журі
"Суспільному" назвали імена експертів, які будуть оцінювати учасників Національного відбору на Євробачення. Цьогоріч формат суддівської панелі змінився
Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.
До складу журі увійшли п'ятеро представників музичної та креативної індустрії. Серед них:
- Співачка та переможниця Євробачення -2004 Руслана;
- Співачка та "бронзова" фіналістка Євробачення-2013 Злата Огнєвіч;
- Продюсер та композитор Євген Філатов;
- Генеральний продюсер медіахолдингу "ТАВР Медіа" Віталій Дроздов;
- Режисер та хореограф-постановник Костянтин Томільченко.
Нагадаємо, що 70-й Пісенний конкурс Євробачення пройде у Відні. Півфінали відбудуться 12 та 14 травня. Гранд-фінал будуть проводити 16 травня. 7 лютого шляхом голосування журі та глядачів українці оберуть свого представника. Повний список претендентів нещодавно вже став відомий.
