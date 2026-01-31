21:47  30 січня
31 січня 2026, 00:35

"Він навіть не запам'ятовував": зірка "Холостяка" розповіла, яким насправді був Тарас Цимбалюк на шоу

31 січня 2026, 00:35
Фото з відкритих джерел
Лікарка-косметологиня Оксана Шанюк зізналась, що йшла на Холостяк, щоб зустріти чоловіка мрії. Вона розповіла, чому ще під час шоу почала втрачати інтерес до Тараса Цимбалюка

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Оксана Шанюк розповіла, що спочатку вона була впевнена, що в неї з Тарасом Цимбалюком спільні цінності та почуття гумору. Актор багато говорив про сім'ю та серйозні стосунки, і це їй подобалось. Проте згодом вона помітила, що він часто закривається в собі. За словами дівчини, вона почала сумніватися, де він справжній, а де – просто грає роль.

"У мене було відчуття, що не завжди він робить те, що відчуває. На одному побаченні ми говорили на одну тему – на наступному побаченні він запитав те саме. Він навіть не запам'ятовував. Я розумію, що нас багато... але все одно як жінці це трошки образливо, особливо, коли ви говорите на важливі теми, зокрема про сім'ю", - каже Оксана Шанюк.

За її словами, саме через почуття гри вона ще під час шоу почала емоційно віддалятися від Цимбалюка.

Нагадаємо, раніше герой "Холостяка" Тарас Цимбалюк відверто розповів, як насправді відбувались зйомки шоу. За його словами, він радився з продюсерами, бо йому було все одно, хто з дівчат піде з проєкту перед фіналом.

шоу-бизнес Холостяк
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
