18:24  21 січня
Жителі Хмельницького вийшли на мітинг проти несправедливих графіків відключень електроенергії
15:39  21 січня
Трагічно загинув ексглава Укренерго
13:08  21 січня
Сильні морози відступають, але очікуються снігопади: якою буде погода 22 січня
21 січня 2026, 23:35

Український актор Назар Задніпровський зізнався, чому він не служить

21 січня 2026, 23:35
Відомий український актор Назар Задніпровський пояснив, чому він під час війни не долучився до війська. Як виявилось, артист уже давно хворіє

Про це артист розповів у інтерв'ю "Суспільне. Культура", передає RegioNews.

Назар Задніпровський розповів, що під час повномасштабної війни його зупиняли представники поліції та ТЦК. Проте він визнаний непридатним до військової служби через цукровий діабет. Хвороба у нього вже близько 20 років. При цьому у 2017 році його викликали у військкомат на проходження військово-лікарської комісії.

"Мене викликають туди в цей воєнкомат мій, де Суворовське училище колишнє, зараз Богуна, і кажуть проходити комісію. Я кажу: "Так ви ж мене вже [списали], в мене цукровий діабет". А вони: "У нас немає документів на вас. Проходьте комісію". Я проходжу знов комісію, при них міряю цукор, при них інсулін колю. Вони питають: "Скільки років діабету?". На той момент був 12-й рік. І мене в 2017 році просто списали", - розповів актор.

Нагадаємо, раніше письменник Андрій Любка повідомив, що він вирішив мобілізуватись до Збройних Сил України.

