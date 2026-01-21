Український актор Назар Задніпровський зізнався, чому він не служить
Відомий український актор Назар Задніпровський пояснив, чому він під час війни не долучився до війська. Як виявилось, артист уже давно хворіє
Про це артист розповів у інтерв'ю "Суспільне. Культура", передає RegioNews.
Назар Задніпровський розповів, що під час повномасштабної війни його зупиняли представники поліції та ТЦК. Проте він визнаний непридатним до військової служби через цукровий діабет. Хвороба у нього вже близько 20 років. При цьому у 2017 році його викликали у військкомат на проходження військово-лікарської комісії.
"Мене викликають туди в цей воєнкомат мій, де Суворовське училище колишнє, зараз Богуна, і кажуть проходити комісію. Я кажу: "Так ви ж мене вже [списали], в мене цукровий діабет". А вони: "У нас немає документів на вас. Проходьте комісію". Я проходжу знов комісію, при них міряю цукор, при них інсулін колю. Вони питають: "Скільки років діабету?". На той момент був 12-й рік. І мене в 2017 році просто списали", - розповів актор.
Нагадаємо, раніше письменник Андрій Любка повідомив, що він вирішив мобілізуватись до Збройних Сил України.