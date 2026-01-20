Відомий український письменник мобілізувався до лав ЗСУ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Письменник та волонтер Андрій Любка повідомив про рішення долучитися до Сил оборони

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Facebook-сторінку письменника.

"Вирішив мобілізуватися до лав ЗСУ. Тому позаду ви бачите крайню в моїй волонтерській роботі машину для армії - повнопривідний дизельний пікап Ford Ranger, на який ми зібрали гроші разом із засновницею блогу StyleGuideUA", – йдеться у повідомленні.

Він також додав, що це 415-та куплений ним автомобіль.

"Рішення мобілізуватися я ухвалив у жовтні, обрав собі підрозділ, закінчив усі важливі справи й фіналізував робочі проєкти, а тепер рушаю на БЗВП. Ще не знаю, як виглядатиме моє життя в майбутньому – мабуть, не буде легко, зате точно буде цікаво", – додав письменник.

Андрій Любка – український письменник романіст, поет, перекладач та есеїст. Йому 38 років. Він частий учасник багатьох українських і міжнародних культурних заходів.

