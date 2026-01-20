20:57  20 січня
20 січня 2026, 22:30

Відомий український письменник мобілізувався до лав ЗСУ

20 січня 2026, 22:30
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Письменник та волонтер Андрій Любка повідомив про рішення долучитися до Сил оборони

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Facebook-сторінку письменника.

"Вирішив мобілізуватися до лав ЗСУ. Тому позаду ви бачите крайню в моїй волонтерській роботі машину для армії - повнопривідний дизельний пікап Ford Ranger, на який ми зібрали гроші разом із засновницею блогу StyleGuideUA", – йдеться у повідомленні.

Він також додав, що це 415-та куплений ним автомобіль.

"Рішення мобілізуватися я ухвалив у жовтні, обрав собі підрозділ, закінчив усі важливі справи й фіналізував робочі проєкти, а тепер рушаю на БЗВП. Ще не знаю, як виглядатиме моє життя в майбутньому – мабуть, не буде легко, зате точно буде цікаво", – додав письменник.

Андрій Любка – український письменник романіст, поет, перекладач та есеїст. Йому 38 років. Він частий учасник багатьох українських і міжнародних культурних заходів.

Нагадаємо, восени 2025 року на фронті загинув художник і поет Сергій Науменко. Це сталось на Запорізькому напрямку.

16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
