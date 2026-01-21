Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя после скандала со "сливом" эксдружины снова стал жертвой мошенников
Музыкант Тарас Тополь сообщил, что стал жертвой мошенников. Его знакомые начали получать странные извещения
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.
Как рассказал Тарас Тополя, после мошенники стали беспокоить его знакомых по ночным телефонным звонкам от его имени. Он подчеркнул, что к этим звонкам непричастен, и призвал тщательно проверять его контакты.
"Моим друзьям этой ночью и рано утром с неизвестных номеров начали с поступать телефонные звонки, а также отправляться сообщения, якобы от моего имени. Отмечаю всем, кто имеет мой номер, он не изменился. Телефонные звонки, сообщения, любые файлы из других номеров, якобы от меня игнорируйте. Это мошенники", - говорит Тарас Тополя.
Накануне журналистам и блоггерам неизвестные "слили" часовое видео интима певицы Елены Тополи с другим мужчиной. Сама артистка рассказала, что ее шантажировали. Правоохранители в тот же день задержали 23-летнего киевлянина, давившего на артистку: ему грозит заключение.
Впоследствии Тарас Тополь отреагировал на "слитые" кадры бывшей жены. Он заявил, что они уже разведены, и Елена имеет право на личную жизнь. Он также намекнул, что знает, кому выгоден этот скандал.