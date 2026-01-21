"Детей перед сном накрывала тремя одеялами": актриса Елена Кравец рассказала, как переживает длительные блекауты

Иллюстративное фото

Украинская актриса Елена Кравец рассказала о собственном опыте жизни под массированными российскими атаками на энергетическую инфраструктуру. Артистка рассказала, как они с семьей живут в период продолжительных блекаутов

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Елены Кравец, в их доме пропажа электричества означает также отсутствие тепла и воды. Кроме того, говорит актриса, из-за низкого давления в трубах тепло распределяется неравномерно.

Когда в нашем доме исчезает электричество, вместе с ним исчезает и отопление, и вода, потому что насосы тоже завязаны на электричество. держится на уровне +4…+6 °C. Поэтому мы обогреваем их, как можем. Есть техническая проблема — из-за низкого давления в трубах одна часть дома получает тепло при наличии света, а в некоторых квартирах температура держится на уровне +4…+6 °C. Так что мы обогреваем их, как можем. Когда света не было 12 часов и в квартире было очень холодно, я сама спала в перчатках, а детей перед сном накрывала тремя одеялами", - говорит Кравец.

В то же время актриса не теряет оптимизма. Она отметила, что важно в это время сохранять взаимоподдержку. К примеру, ее соседи уже сплотились.

"Живем дальше, собираем средства на автономное питание для дома, еще крепче обнимаем своих родных и греемся человеческим теплом", – говорит актриса.

