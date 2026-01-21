20:57  20 января
Жители Полтавы вышли на митинг из-за отключения света
17:05  20 января
Уроженец Николаева стал лучшим спортсменом Европы по итогам 2025 года
14:25  20 января
Морозы в Украине начнут ослабевать
21 января 2026, 02:35

"Детей перед сном накрывала тремя одеялами": актриса Елена Кравец рассказала, как переживает длительные блекауты

21 января 2026, 02:35
Иллюстративное фото
Украинская актриса Елена Кравец рассказала о собственном опыте жизни под массированными российскими атаками на энергетическую инфраструктуру. Артистка рассказала, как они с семьей живут в период продолжительных блекаутов

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Елены Кравец, в их доме пропажа электричества означает также отсутствие тепла и воды. Кроме того, говорит актриса, из-за низкого давления в трубах тепло распределяется неравномерно.

Когда в нашем доме исчезает электричество, вместе с ним исчезает и отопление, и вода, потому что насосы тоже завязаны на электричество. держится на уровне +4…+6 °C. Поэтому мы обогреваем их, как можем. Есть техническая проблема — из-за низкого давления в трубах одна часть дома получает тепло при наличии света, а в некоторых квартирах температура держится на уровне +4…+6 °C. Так что мы обогреваем их, как можем. Когда света не было 12 часов и в квартире было очень холодно, я сама спала в перчатках, а детей перед сном накрывала тремя одеялами", - говорит Кравец.

В то же время актриса не теряет оптимизма. Она отметила, что важно в это время сохранять взаимоподдержку. К примеру, ее соседи уже сплотились.

"Живем дальше, собираем средства на автономное питание для дома, еще крепче обнимаем своих родных и греемся человеческим теплом", – говорит актриса.

Напомним, ранее актриса Антонина Хижняк рассказывала, что попала под обстрел во время съемок. По словам артистки, тогда снималась новогодняя комедия. Вся команда испугалась звуков взрывов. При этом она добавила, что любовь к профессии помогает держаться.

