"Это было игрой с его стороны": звезда Холостяка Ира Пономаренко рассказала, какова была ее последняя встреча с Тарасом Цымбалюком

26-летняя модель Ирина Пономаренко призналась, что не жалеет об участии в шоу Холостяк. Она заметила, что понимала правила игры, когда туда шла

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

При этом Ирина поделилась моментом, который стал для нее финальным: когда она не получила розы от Тараса Цымбалюка.

"Тарас меня провожает — и я понимаю: наверное, это было игрой с его стороны. Самое главное — с моей стороны это все было по-настоящему. Я иначе чувствовала. Казалось, что испытывала его реальные эмоции. Все хорошо. Это был период моей жизни, в который мы конкретно поставили точку, потому что он меня не избрал. До свидания", - говорит Пономаренко.

Она также рассказала, что после проекта они практически не общались. Была только одна переписка.

"Он мне писал (после проекта - прим. ред.) и спрашивал как дела и об общем сообщении. На постшоу у меня болела голова, а он сказал "принесите Ире таблетку". И все. Круто, что я пошла третья. Я рада, что произошло все именно так. Мне круто, что я пошла третьей. Я действительно рада, что все произошло именно так", – говорит она.

