Украинец получил престижную музыкальную премию
В Киеве массово прорывает трубы в многоэтажках, вода затапливает подъезды
В Украине в выходные ожидается до -22 градусов
17 января 2026, 00:55

"Неоправданные надежды": певица Алина Гросу призналась, как тяжело ей далась беременность

17 января 2026, 00:55
Иллюстративное фото
Недавно артистка призналась, что беременна. По ее словам, до беременности она шла нелегко

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Как рассказала Алина Гросу, она пыталась забеременеть долго, но не удавалось. По ее словам, она пила гормональное лекарство, но тесты все равно были отрицательные.

"Купу лет мы хотели малыша, не складывалось…Гормональные таблетки, от которых раздражительность, плохой обмен веществ, а от этого постоянный контроль питания, сбитый цикл, бессонные ночи, грусть и каждый купленный и использованный тест - неоправданные надежды", - говорит артистка.

Она отметила, что в какой-то момент решила отпустить ситуацию, и вот теперь произошла долгожданная беременность.

"Я тоже опускала руки и пыталась не думать, пряталась в делах, в работе в быту. Съедала себя, что со мной что-то не так. Держала улыбку, когда спрашивали, почему еще нет детей. В один момент я выдохнула и принялась жить простой обычной жизнью. Не покупала тесты и тему беременности прикрыла. Прошло время… И вот на тебе", - поделилась певица.

Напомним, ранее певица объяснила, почему она не хочет показывать своего супруга. Это уже второй брак. Артистка отметила, что она не хочет делать отношения публичными, чтобы потом не пришлось публично что-либо объяснять.

