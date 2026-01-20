Юморист Яна Глущенко призналась, готова ли она к новому роману после развода

Фото из открытых источников

Не так давно Яна Глущенко объявила о разводе со своим мужем. Они были в браке девять лет

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Юморист Яна Глущенко отметила, что пока ей непривычно быть в новом статусе. Она заметила, что за девять лет совместной жизни она привыкла к бывшему мужу. При этом к романтическим свиданиям с другими мужчинами она еще не готова.

"Нет, на свидание не ходила, честно. Во-первых, жду официального развода. А во-вторых, не знаю, когда морально буду готова к этому", - говорит актриса.

Она добавила, что в будущем все-таки хочет встретить любовь. Однако не хочет торопить события.

Справка. Яна Глущенко – украинская актриса, юмористка. Бывшая участница "Дизель студио". В 2017 году вышла замуж за Олега Збращука (продюсер группы ТИК и Ирины Билык, концертный директор "Дизель студио"). В октябре того же года у них родился сын Тамерлан. В ноябре 2025 года супруги объявили о разводе. По состоянию на начало 2026 года уже идет этот процесс.