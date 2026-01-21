20:57  20 січня
Жителі Полтави вийшли на мітинг через відключення світла
17:05  20 січня
Уродженець Миколаєва став найкращим спортсменом Європи за підсумками 2025 року
14:25  20 січня
Морози в Україні почнуть послаблюватися
21 січня 2026, 01:35

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя після скандалу зі "зливом" ексдружини знову став жертвою шахраїв

21 січня 2026, 01:35
Фото з відкритих джерел
Музикант Тарас Тополя повідомив, що став жертвою шахраїв. Його знайомі почали отримувати дивні сповіщення

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Як розповів Тарас Тополя, після шахраї стали турбувати його знайомих нічними телефонними дзвінками від його імені. Він наголосив, що до цих дзвінків непричетний, і закликав ретельно перевіряти його контакти.

"Моїм друзям цієї ночі й рано вранці з невідомих номерів почали з надходити телефонні дзвінки, а також надсилатися повідомлення, нібито від мого імені. Наголошую всім, хто має мій номер, він не змінився. Телефонні дзвінки, повідомлення, будь-які файли з інших номерів, нібито від мене ігноруйте. Це шахраї", - каже Тарас Тополя.

Напередодні журналістам та блогерам невідомі "злили" годинне відео інтиму співачки Олени Тополі з іншим чоловіком. Сама артистка розповіла, що її шантажували. Правоохоронці в той же день затримали 23-річного киянина, який тиснув на артистку: йому загрожує ув'язнення.

Згодом Тарас Тополя відреагував на "злиті" кадри колишньої дружини. Він заявив, що вони вже розлучені й Олена має право на особисте життя. Він також натякнув, що знає, кому вигідний цей скандал.

16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
"Дітей перед сном накривала трьома ковдрами": акторка Олена Кравець розповіла, як переживає тривалі блекаути
21 січня 2026, 02:35
Ринок соняшника в Україні: ціни різко пішли вгору
21 січня 2026, 00:35
Ринок вершкового масла: українським виробникам доведеться шукати нові канали збуту
20 січня 2026, 23:55
В Україні значно подорожчало сало: яка тепер ціна за кілограм
20 січня 2026, 23:35
Відомий український письменник мобілізувався до лав ЗСУ
20 січня 2026, 22:30
Українські прикордонники знищили російських штурмовиків, які проривалися через держкордон на Харківщині
20 січня 2026, 22:12
Нідерланди виділять 23 млн євро на підтримку енергетики України
20 січня 2026, 21:57
Київ отримає дві електростанції від Німеччини
20 січня 2026, 21:41
Жителі Полтави вийшли на мітинг через відключення світла
20 січня 2026, 20:57
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
