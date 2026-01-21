Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя після скандалу зі "зливом" ексдружини знову став жертвою шахраїв

Фото з відкритих джерел

Як розповів Тарас Тополя, після шахраї стали турбувати його знайомих нічними телефонними дзвінками від його імені. Він наголосив, що до цих дзвінків непричетний, і закликав ретельно перевіряти його контакти.

"Моїм друзям цієї ночі й рано вранці з невідомих номерів почали з надходити телефонні дзвінки, а також надсилатися повідомлення, нібито від мого імені. Наголошую всім, хто має мій номер, він не змінився. Телефонні дзвінки, повідомлення, будь-які файли з інших номерів, нібито від мене ігноруйте. Це шахраї", - каже Тарас Тополя.

Напередодні журналістам та блогерам невідомі "злили" годинне відео інтиму співачки Олени Тополі з іншим чоловіком. Сама артистка розповіла, що її шантажували. Правоохоронці в той же день затримали 23-річного киянина, який тиснув на артистку: йому загрожує ув'язнення.

Згодом Тарас Тополя відреагував на "злиті" кадри колишньої дружини. Він заявив, що вони вже розлучені й Олена має право на особисте життя. Він також натякнув, що знає, кому вигідний цей скандал.