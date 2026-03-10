В Закарпатье получил срок водитель, который сбил человека и скрылся

Фото: Нацполиция

В Закарпатской области судили водителя по ДТП. Он сбил велосипедиста и скрылся с места аварии

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Авария произошла ночью 26 сентября 2025 в селе Горонда Мукачевского района на улице Центральной. Водитель Volkswagen наехал на велосипедиста и уехал с места ДТП. В результате столкновения 34-летний велосипедист получил тяжелые телесные повреждения.

Правоохранители разыскали водителя. Им оказался 28-летний местный житель. Теперь суд признал его виновным и назначил ему наказание: 4 года лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком 3 года.

