Темрява, холод і меми: українці висміяли новий хіт Тіни Кароль
Смертельна ДТП на столичній Кільцевій: водій Lincoln виїхав на зустрічну та загинув
У Харкові 70-річна жінка загинула під час катання з гірки
UA | RU
UA | RU
19 січня 2026, 11:30

"Це не ваша здобич": невідомі "злили" годинне інтимне відео Олени Тополі - співачка відреагувала

19 січня 2026, 11:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Невідомі розіслали журналістам інтимні відео зі співачкою Оленою Тополею. Артистка зробила заяву

Сама артистка на своїй сторінці у соцмережі зробила заяву, передає RegioNews.

Блогер Богдан Беспалов повідомив, що блогерам та журналістам "злили" відео Олени Тополі порнографічного характеру. Сам він закликав інших колег в жодному випадку ніде це не публікувати.

"Я дуже прошу медійних людей, журналістів та блогерів хто отримав п&рногр&фічні матеріали за участі Олени Тополі не публікувати в публічному просторі та не долучатись до злочинних дій. Сподіваюсь на людяність та етичність", - пише блогер.

У коментарях він пояснив, що хтось "злив" годинне інтимне відео співачки з коханцем.

Сама артистка відреагувала і зробила заяву. За її словами ще 10 січня вона отримала погрози шантажу за відео інтимного характеру, вимагання грошей, спроби маніпуляцій та навіть вимоги компромату на близьких. Всі докази в артистки є. Тому вона звернулась до правоохоронців.

"Моє тіло, моя інтимність — це не ваша здобич, не товар і не привід для приниження чи збагачення. Це належить тільки мені! Ніхто не має права красти мою гідність чи паплюжити її", - каже співачка.

Вона також попросила журналістів не робити скріншоти й не поширювати ті кадри, і подякувала людям, які висловили їй підтримку.

Згодом у Національній поліції повідомили про затримання чоловіка, який шантажував українську співачку. Ним виявився 23-річний киянин. Зараз вирішується питання про запобіжний захід. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше співачка Олена Тополя розповіла, як її діти дізнались про розлучення батьків. Виявилось, що музикант Тарас Тополя сам розповів їм про це. Також вона говорила, що має увагу від чоловіків, але після розлучення ще не готова до стосунків.

