В начале декабря 2025 года Елена и Тарас Тополи объявили о разводе. В браке они были больше 12 лет. Теперь артистка рассказала, готова ли она к новому роману

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Елена Тополь призналась, что она еще не полностью оправилась после разрыва с бывшим мужем. Поэтому сейчас он не ищет новых отношений. Артистка отметила, что она не спешит снова ходить на свидание.

"Я еще в переходе где-то. Сейчас пока коридор прохожу. У меня нет сейчас никаких потребностей. Я не хочу никаких отношений", - говорит певица.

Она также добавила, что у нее нет страха, что она останется одна. По ее словам, у нее хватает внимания со стороны мужчин.

"У меня есть внимание мужчин. Она и была. Я могу сказать, что я свободнее могу общаться. Нет нужды что-то доказывать. У меня нет страха, что я одна", - подчеркнула Елена Тополя.

