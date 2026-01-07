14:56  07 января
Приковывала цепями к кровати: в Кировоградской области работнице детдома объявили подозрение
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги
В Сумской области перевернулась маршрутка: пострадали 8 пассажиров
07 января 2026, 19:45

"У меня есть внимание мужчин": певица Елена Тополя рассказала, готова ли она к новым отношениям после развода

Фото из открытых источников
В начале декабря 2025 года Елена и Тарас Тополи объявили о разводе. В браке они были больше 12 лет. Теперь артистка рассказала, готова ли она к новому роману

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Елена Тополь призналась, что она еще не полностью оправилась после разрыва с бывшим мужем. Поэтому сейчас он не ищет новых отношений. Артистка отметила, что она не спешит снова ходить на свидание.

"Я еще в переходе где-то. Сейчас пока коридор прохожу. У меня нет сейчас никаких потребностей. Я не хочу никаких отношений", - говорит певица.

Она также добавила, что у нее нет страха, что она останется одна. По ее словам, у нее хватает внимания со стороны мужчин.

"У меня есть внимание мужчин. Она и была. Я могу сказать, что я свободнее могу общаться. Нет нужды что-то доказывать. У меня нет страха, что я одна", - подчеркнула Елена Тополя.

Напомним, ранее певица Елена Тополя рассказала, как ее дети узнали о разводе родителей. Оказалось, что музыкант Тарас Тополь сам рассказал им об этом.

06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
