19:02  31 декабря
Суд решил дальнейшую судьбу бывшего мэра Одессы Труханова
18:33  31 декабря
Какие услуги появятся в Дии в 2026 году
17:29  31 декабря
Стало известно, какой будет погода в Украине 1 января
UA | RU
UA | RU
31 декабря 2025, 19:30

"Сдала анализы, слюну и тесты": Леси Никитюк пришлось обращаться к врачам прямо во время отдыха

31 декабря 2025, 19:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Ведущая Леся Никитюк хотела встретить Новый Год в Буковеле. Однако в канун праздников она заболела

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Леся Никитюк рассказала, что у нее поднялась высокая температура. При этом тесты на грипп показали отрицательный результат. В результате ей пришлось обращаться к врачам, сдавать анализы и начать лечение. Отдых в Буковеле пришлось отложить.

"До полного выздоровления осталось, я думаю, дня два", - говорит Леся Никитюк.

Напомним, что летом Леся Никитюк подтвердила, что родила первенца. Ее бойфренд – военный Дмитрий Бабчук. Еще в начале года он сделал ей предложение, однако свадьба откладывается из-за службы жениха. Впоследствии на одном из выпусков Кто сверху ведущая рассказала, что они с Дмитрием познакомились онлайн.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Звезда Холостяка София Шамия рассказала, как кошка спасла ее от обстрела
30 декабря 2025, 20:30
"Со слезами на глазах смотрю": Наталья Могилевская рассказала о "прилете" рядом с садиком ее дочери
30 декабря 2025, 19:30
Жена певца Виталия Козловского призналась, сколько они на самом деле женаты
30 декабря 2025, 00:50
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Известный пианист Евгений Хмара признался, сколько денег он зарабатывает на музыке
31 декабря 2025, 20:30
Украинские пограничники создали живую елку на границе
31 декабря 2025, 19:49
Стало известно, как будут выключать свет 1 января
31 декабря 2025, 19:24
Суд решил дальнейшую судьбу бывшего мэра Одессы Труханова
31 декабря 2025, 19:02
Зеленский уволил еще одного топчиновника
31 декабря 2025, 18:48
Какие услуги появятся в Дии в 2026 году
31 декабря 2025, 18:33
Стало известно, какой будет погода в Украине 1 января
31 декабря 2025, 17:29
Россияне атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье
31 декабря 2025, 16:47
Война в Украине продлится минимум до 2027 года, – The Economist
31 декабря 2025, 16:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Алексей Гончаренко
Все блоги »