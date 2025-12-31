"Сдала анализы, слюну и тесты": Леси Никитюк пришлось обращаться к врачам прямо во время отдыха

Фото из открытых источников

Ведущая Леся Никитюк хотела встретить Новый Год в Буковеле. Однако в канун праздников она заболела

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Леся Никитюк рассказала, что у нее поднялась высокая температура. При этом тесты на грипп показали отрицательный результат. В результате ей пришлось обращаться к врачам, сдавать анализы и начать лечение. Отдых в Буковеле пришлось отложить.

"До полного выздоровления осталось, я думаю, дня два", - говорит Леся Никитюк.

Напомним, что летом Леся Никитюк подтвердила, что родила первенца. Ее бойфренд – военный Дмитрий Бабчук. Еще в начале года он сделал ей предложение, однако свадьба откладывается из-за службы жениха. Впоследствии на одном из выпусков Кто сверху ведущая рассказала, что они с Дмитрием познакомились онлайн.