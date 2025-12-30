Жена певца Виталия Козловского призналась, сколько они на самом деле женаты
Как оказалось, Виталий Козловский женился достаточно давно. Его жена рассказала, когда это произошло
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
29 декабря супруга артиста Юлия Бакуменко рассказала, что у них вторая годовщина. Это значит, что тайная роспись состоялась еще 29 декабря 2023 года. Хотя о женитьбе Виталий Козловский объявил только в марте прошлого года.
"Люблю безгранично! Эти две важные даты в один день - они о том, что семья всегда во всем тебя поддержит и всегда за тебя горой", - трогательно обратилась к певцу его любимая.
Напомним, ранее певец Виталий Козловский рассказал, как начались его отношения с пиарщицей Юлией Бакуменко. По его словам, это произошло тогда, когда в его жизни был непростой период.
Певица Мария Бурмака призналась, почему больше не хочет замужВсе новости »
29 декабря 2025, 20:30"Я был бы счастлив": шеф-повар Евгений Клопотенко удивил отношением к измене любимой
29 декабря 2025, 19:30"Папа сказал им о разводе": певица Елена Тополя рассказала, как дети переживают развод родителей
25 декабря 2025, 23:55
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
Актер Кирилл Ганин официально подтвердил мобилизацию
30 декабря 2025, 00:30Цены на картофель в Украине снова "штормит": эксперты объяснили, что происходит с ценниками
29 декабря 2025, 23:50В Украине снова дорожают помидоры: сколько теперь стоит килограмм
29 декабря 2025, 23:30РФ теряет на войне в 6 раз больше военных, чем Украина
29 декабря 2025, 23:13В городе Доброполье Донецкой области, где идут ожесточенные бои, остаются около 1000 жителей
29 декабря 2025, 22:55Получали от 2000 до 20 000 долларов: пяти нардепам сообщили о подозрениях по делу о получении взяток за голосование
29 декабря 2025, 22:44Военнослужащим будут платить втрое больше
29 декабря 2025, 22:13Трамп прокомментировал заявление президента РФ об атаке Украины на резиденцию Путина
29 декабря 2025, 22:00В Киеве иномарка насмерть сбила пенсионерку
29 декабря 2025, 21:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Все блоги »