Жена певца Виталия Козловского призналась, сколько они на самом деле женаты

Как оказалось, Виталий Козловский женился достаточно давно. Его жена рассказала, когда это произошло

29 декабря супруга артиста Юлия Бакуменко рассказала, что у них вторая годовщина. Это значит, что тайная роспись состоялась еще 29 декабря 2023 года. Хотя о женитьбе Виталий Козловский объявил только в марте прошлого года.

"Люблю безгранично! Эти две важные даты в один день - они о том, что семья всегда во всем тебя поддержит и всегда за тебя горой", - трогательно обратилась к певцу его любимая.

