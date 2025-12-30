Звезда Холостяка София Шамия рассказала, как кошка спасла ее от обстрела

Фото из открытых источников

Звезда Холостяка рассказала, как она арендовала квартиру в Киеве. Как оказалось, счастливый случай спас ее жизнь

София Шамия рассказала, что хозяин квартиры, которую она сначала выбрала, отказал ей из-за кошки. Через некоторое время русский дрон попал в тот же этаж, где она планировала жить.

"Я сама того не ожидала. Слышала взрывы, но думала, что это ПВО. Но один взрыв был волной. У меня даже немного затрясло квартиру. Я открыла окна и увидела дым. Захожу в чат дома и вижу, что соседи пишут, что попало прямо в соседний дом. В том доме, на том же этаже, имела на том же этаже, где. себе, как Бог уберег. Кошка уберегла", – говорит София Шамия.

