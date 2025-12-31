"Здала аналізи, слину і тести": Лесі Нікітюк довелось звертатись до лікарів прямо під час відпочинку

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Леся Нікітюк розповіла, що в неї піднялась висока температура. При цьому тести на грип показали негативний результат. В результаті їй довелось звертатись до лікарів, здавати аналізи та розпочати лікування. Відпочинок у Буковелі довелось відкласти.

"До повного одужання залишилось, я думаю, днів два", - каже Леся Нікітюк.

Нагадаємо, що влітку Леся Нікітюк підтвердила, що народила первістка. Її бойфренд — військовий Дмитро Бабчук. Ще на початку року він зробив їй пропозицію, проте весілля відкладається через службу нареченого. Згодом на одному з випусків "Хто зверху" ведуча розповіла, що вони із Дмитром познайомились онлайн.