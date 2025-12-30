19:47  30 декабря
"Со слезами на глазах смотрю": Наталья Могилевская рассказала о "прилете" рядом с садиком ее дочери

30 декабря 2025, 19:30
Украинская певица рассказала, что ее шокировали новости, когда она увидела знакомую детскую площадку. Оказалось, "прилет" произошел недалеко от места, где часто играет ее младшая дочь

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам артистки, трагедии не произошло только по счастливому совпадению: вражеский удар произошел в выходной день, когда детей в заведении не было.

"Сегодня прилетело у садика моей Сони. И благодаря тому, что сегодня выходной, ее там не было. Со слезами на глазах я смотрю на всех видео на ее детскую площадку", - говорит артистка.

Напомним, певица была дважды замужем. Первый ее муж – бизнесмен Дмитрий Чалый. Они развелись через год после свадьбы в 2005 году. Уже в 2006 году артистка вышла замуж за предпринимателя Евгения Долинина. В браке они были пять лет.

Сейчас артистка живет с любимым по имени Валентин. Могилевская рассказывала, что мужчина не хочет быть публичным, потому она не показывает его лицо. В начале полномасштабной войны они удочерили двоих детей: две сестры Мишель и София.

