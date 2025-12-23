Звездный учитель физики Руслан Игоревич тайно женился
Учитель физики, покоривший украинцев своим блогом, уже не холостяк. Оказалось, Руслан Цыганков тайно женился
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
Руслан Игоревич впервые подтвердил, что он женился. Как оказалось, это произошло в декабре года, без громких празднований. По его словам, предложение любимой сделал тихо и спокойно, без лишнего пафоса, потому что понял, что хочет быть с этим человеком всю жизнь.
Возлюбленную Руслана Игоревича зовут Екатерина Галака. Она работает рекламным агентом. Роман у них начался после совместного рекламного сотрудничества.
"Большим мужчина может стать только рядом с большой женщиной... Ты показала мне настоящую безусловную любовь. И я теперь знаю, как это", - писал Руслан Игоревич, обращаясь к любимой.
Напомним, недавно также женился рэпер OTOY. По словам артиста, он и его любимая хотели маленькое празднование, и даже пытались сэкономить. Однако в результате потратили все накопления.