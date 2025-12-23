Звездный учитель физики Руслан Игоревич тайно женился

Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Руслан Игоревич впервые подтвердил, что он женился. Как оказалось, это произошло в декабре года, без громких празднований. По его словам, предложение любимой сделал тихо и спокойно, без лишнего пафоса, потому что понял, что хочет быть с этим человеком всю жизнь.

Возлюбленную Руслана Игоревича зовут Екатерина Галака. Она работает рекламным агентом. Роман у них начался после совместного рекламного сотрудничества.

"Большим мужчина может стать только рядом с большой женщиной... Ты показала мне настоящую безусловную любовь. И я теперь знаю, как это", - писал Руслан Игоревич, обращаясь к любимой.

Напомним, недавно также женился рэпер OTOY. По словам артиста, он и его любимая хотели маленькое празднование, и даже пытались сэкономить. Однако в результате потратили все накопления.