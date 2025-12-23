Звездный учитель физики Руслан Игоревич тайно женился

17:52  22 декабря
В Укрэнерго предупредили украинцев об отключении света 23 декабря
15:50  22 декабря
В сети показали последствия удара РФ по поезду "Харьков-Ужгород"
15:19  22 декабря
Завтра в Украине ожидается похолодание и снег
23 декабря 2025, 01:30

23 декабря 2025, 01:30
Фото из открытых источников
Учитель физики, покоривший украинцев своим блогом, уже не холостяк. Оказалось, Руслан Цыганков тайно женился

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Руслан Игоревич впервые подтвердил, что он женился. Как оказалось, это произошло в декабре года, без громких празднований. По его словам, предложение любимой сделал тихо и спокойно, без лишнего пафоса, потому что понял, что хочет быть с этим человеком всю жизнь.

Возлюбленную Руслана Игоревича зовут Екатерина Галака. Она работает рекламным агентом. Роман у них начался после совместного рекламного сотрудничества.

"Большим мужчина может стать только рядом с большой женщиной... Ты показала мне настоящую безусловную любовь. И я теперь знаю, как это", - писал Руслан Игоревич, обращаясь к любимой.

Напомним, недавно также женился рэпер OTOY. По словам артиста, он и его любимая хотели маленькое празднование, и даже пытались сэкономить. Однако в результате потратили все накопления.

19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
