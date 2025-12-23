17:52  22 декабря
В Укрэнерго предупредили украинцев об отключении света 23 декабря
15:50  22 декабря
В сети показали последствия удара РФ по поезду "Харьков-Ужгород"
15:19  22 декабря
Завтра в Украине ожидается похолодание и снег
23 декабря 2025, 00:30

"Сделаем все возможное": дети Степана Гиги рассказали, что теперь будет с его песнями

23 декабря 2025, 00:30
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Дети Степана Гиги, недавно ушедшего из жизни, обратились к поклонникам артиста. В частности, поблагодарили за поддержку

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Сын артиста Степан-младший и дочь Квитослава поблагодарили поклонников, которые пришли провести артиста в последний путь, а также тех, кто нашел слова поддержки.

"Он умел искренне любить, поддерживать, верить, работать с преданностью, делиться теплом и оставаться настоящим в каждом мгновении своей жизни. Он жил так, чтобы оставить след — в сердцах людей, в песнях, в добрых делах, в словах, которые и дальше будут звучать для нас всех. Пусть Господь успокоит его душу, а вам всем отблагодарит за добро и поддержку", - говорят дети артиста.

Также стало известно, что теперь станет с его песнями. Дети артиста отметили, что будут прилагать усилия, чтобы его музыка звучала и дальше. Пиарница сообщила, что семья готовится к концертному туру в память о светлой памяти мужа, отца и дедушки.

"Мы прощаемся, но не прощаемся с памятью. Она будет жить в наших сердцах, в воспоминаниях и в том свете, который он оставил после себя. И сегодня, прощаясь, мы хотим пообещать: дело его жизни будет жить дальше. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить и продолжить то, что он создал, чтобы его путь, а его путь, его путь, объединяли людей", - говорят дети певца.

Напомним, Степан Гига скончался 12 декабря в возрасте 66 лет после продолжительной болезни. С 19 ноября он находился в больнице. Его смерть стала заметным трагическим событием для культурной жизни Львова и всей страны, а прощание с артистом объединило горожан, коллег и почитателей его творчества.

шоу-бизнес
19 декабря 2025
