19:30  07 грудня
Зірка Холостяка Софія Шамія розповіла, скільки повинен заробляти чоловік, щоб бути із нею
18:55  07 грудня
Виліз на вагон електрички: у Києві загинув підліток
18:30  07 грудня
Ціни на тепличні огірки в Україні зростають: що буде далі
UA | RU
UA | RU
07 грудня 2025, 22:15

Ведуча Леся Нікітюк зізналась, чому вона не пустила свого коханого на пологи

07 грудня 2025, 22:15
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Влітку Леся Нікітюк вперше стала мамою. Як виявилось, свого коханого Дмитра вона на пологи не пустила

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами ведучої, її коханий Дмитро хотів бути присутнім під час народження сина. Проте вона зізналась, що до пологової зали його не пустили. Виявилось, що саме Леся відмовила йому в цьому.

"Мій хотів, я не пустила. Я проти такого. Мені здається, що це таїнство", - каже ведуча.

При цьому Леся Нікітюк зазначила, що це виключно її вибір, і жінки можуть обирати по-різному. Серед її знайомих були пари, які обирали саме партнерські пологи. На думку ведучої, головне, щоб жінці це було комфортно.

Нагадаємо, що 20 червня Леся Нікітюк підтвердила, що народила первістка. Її бойфренд — військовий Дмитро Бабчук. Ще на початку року він зробив їй пропозицію, проте весілля відкладається через службу нареченого. Також Леся розповідала, чи купує сину дорогі речі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Леся Нікітюк шоу-бизнес
Подарунок у стилі Клопотенка: відомий ресторатор приніс коханій на Миколая рибу
07 грудня 2025, 21:40
Ведуча Леся Нікітюк переїхала з Києва: вона зізналась, чому ухвалила таке рішення
07 грудня 2025, 20:30
Зірка Холостяка Софія Шамія розповіла, скільки повинен заробляти чоловік, щоб бути із нею
07 грудня 2025, 19:30
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Подарунок у стилі Клопотенка: відомий ресторатор приніс коханій на Миколая рибу
07 грудня 2025, 21:40
У Львівській області двоє жінок потрапили під колеса
07 грудня 2025, 21:15
На Харківщині чоловік підірвався на вибухівці
07 грудня 2025, 20:55
Ведуча Леся Нікітюк переїхала з Києва: вона зізналась, чому ухвалила таке рішення
07 грудня 2025, 20:30
В Івано-Франківську жінка з ножем напала на перехожих
07 грудня 2025, 20:15
Зірка Холостяка Софія Шамія розповіла, скільки повинен заробляти чоловік, щоб бути із нею
07 грудня 2025, 19:30
Виліз на вагон електрички: у Києві загинув підліток
07 грудня 2025, 18:55
Ціни на тепличні огірки в Україні зростають: що буде далі
07 грудня 2025, 18:30
Житель Чернівців піймався на кордоні з "яблуками" на мільйон
07 грудня 2025, 18:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Аліна Михайлова
Всі блоги »