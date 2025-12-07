Ведуча Леся Нікітюк зізналась, чому вона не пустила свого коханого на пологи

Фото з відкритих джерел

Влітку Леся Нікітюк вперше стала мамою. Як виявилось, свого коханого Дмитра вона на пологи не пустила

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами ведучої, її коханий Дмитро хотів бути присутнім під час народження сина. Проте вона зізналась, що до пологової зали його не пустили. Виявилось, що саме Леся відмовила йому в цьому.

"Мій хотів, я не пустила. Я проти такого. Мені здається, що це таїнство", - каже ведуча.

При цьому Леся Нікітюк зазначила, що це виключно її вибір, і жінки можуть обирати по-різному. Серед її знайомих були пари, які обирали саме партнерські пологи. На думку ведучої, головне, щоб жінці це було комфортно.

Нагадаємо, що 20 червня Леся Нікітюк підтвердила, що народила первістка. Її бойфренд — військовий Дмитро Бабчук. Ще на початку року він зробив їй пропозицію, проте весілля відкладається через службу нареченого. Також Леся розповідала, чи купує сину дорогі речі.