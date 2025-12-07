Подарунок у стилі Клопотенка: відомий ресторатор приніс коханій на Миколая рибу

Фото з відкритих джерел

Ресторатор Євген Клопотенко часто дивує своїм креативом. На цей раз він оригінально підійшов до подарунку на Миколая

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegoNews.

Євген Клопотенко розповів про дуже дивний подарунок, який він зробив своїй дівчині Катерині на Святого Миколая. Виявляється, ресторатор розбудив її словами:

"Святий Миколай приходив. А що він приніс, Катерино? Він приніс сюрстрьомінг. Прокидайся."

Що ж таке сюрстрьомінг? Це традиційна шведська страва. Це оселедень із сильним та різким запахом.

Нагадаємо, раніше відомий ресторатор казав, що не бачить у своєму майбутньому весілля. Проте після початку стосунків в одному з інтерв'ю він зазначив, що його думка змінилась. Тепер Євген Клопотенко припускає, що колись він все ж може одружитися.