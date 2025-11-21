Фото з відкритих джерел

66-річний Степан Гіга тимчасово припинив виступи через стан здоров'я. Директор артиста розповів, що зараз відбувається

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Діагноз артиста зараз тримають у таємниці. Його стан називають тяжким, але стабільним. Концертний директор Петро Добромільський розповів, що зараз співак знаходиться у львівській лікарні під цілодобовим наглядом лікарів.

Він також додав, що Степан Гіга при тямі. Поруч із ним вся родина: рідні практично не відходять від нього. Деталі про ситуацію обіцяють згодом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що співак Степан Гіга переніс термінову операцію. Через це його команда скасувала всі заплановані концерти. Зазначалось, що стан артиста важкий.