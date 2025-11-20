Фото з відкритих джерел

На сторінці ведучого в Instagram з'явилась інформація про його розлучення з дружиною. Катерина Остапчук розповіла, як вона хвилювалась, коли побачила це

На сторінці Володимира Остапчука в Instagram з'явилось повідомлення про розлучення з Катериною Поплавською. При цьому пізніше блогерка розповіла, що побачила ці повідомлення, коли прокинулась посеред ночі, щоб погодувати сина.

За її словами, в той час, коли з'являлись повідомлення на сторінці Володимира, сам Остапчук спав. Тож, як виявилось, його сторінка була зламана.

"Вові зламали Instagram. Точніше, не знаю, як це назвати. У нього не було двофакторної автентифікації, тобто зайти могла людина, яка змогла підібрати пароль", - каже Катерина.

Зловмисники не просто опублікували повідомлення про розлучення. Вони також видалили фотографії пари, а також відписали їх один від одного. Тепер Володимир та Катерина намагаються з'ясувати, хто це зробив.

Нагадаємо, раніше Катерина Остапчук у своєму блозі розповіла, що нарешті дочекалась на пропозицію від ведучого Володимира Остапчука. Катерина пояснювала, чому вони з чоловіком досі не відсвяткували весілля. Тоді вона казала, що хоче, щоб це сталось в момент, коли цього захоче і Володимир, щоб це було для двох.