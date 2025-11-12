Фото з відкритих джерел

Андрій Федінчик нещодавно був звільнений з ЗСУ через травму. Тепер йому потрібно пройти реабілітацію

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

У соціальних мережах актор розповідає, як він проходить реабілітацію. Зокрема, Андрій Федінчик виконує вправи у спеціальному корсеті під наглядом тренера. Також є метод електроміостимуляції для швидкого відновлення.

Зазначається, що це вже другий етап реабілітації після серйозної операції, в результаті якої Федінчику встановили титанові імпланти. Цікаво, що його навідувала також Наталка Денисенко, колишня дружина. На фото у соцмережах колишні чоловік та дружина позували із сином.

Нагадаємо, раніше актор розповідав, що більше не є діючим військовим. Виявилось, артист пройшов складну операцію, реабілітацію та повторне медичне обстеження. Після цього він виявився непридатним до служби.