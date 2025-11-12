Актор-військовий Андрій Федінчик показав, як проходить реабілітацію - його навідала й колишня дружина з сином
Андрій Федінчик нещодавно був звільнений з ЗСУ через травму. Тепер йому потрібно пройти реабілітацію
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
У соціальних мережах актор розповідає, як він проходить реабілітацію. Зокрема, Андрій Федінчик виконує вправи у спеціальному корсеті під наглядом тренера. Також є метод електроміостимуляції для швидкого відновлення.
Зазначається, що це вже другий етап реабілітації після серйозної операції, в результаті якої Федінчику встановили титанові імпланти. Цікаво, що його навідувала також Наталка Денисенко, колишня дружина. На фото у соцмережах колишні чоловік та дружина позували із сином.
Нагадаємо, раніше актор розповідав, що більше не є діючим військовим. Виявилось, артист пройшов складну операцію, реабілітацію та повторне медичне обстеження. Після цього він виявився непридатним до служби.