08 листопада 2025, 21:40

Переможниця Холостяка розповіла, скільки повинен заробляти чоловік, щоб вона з ним зустрічалась

08 листопада 2025, 21:40
Фото з відкритих джерел
Відома модель і блогерка Катя Лозовицька розповіла, скільки грошей вона витрачає щомісяця. Вона також пояснила, чи є в неї очікування щодо фінансових успіхів чоловіків

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Лозовицької, їй неважливо, скільки заробляє чоловік. Проте вона хотіла б, щоб це була успішна людина. За її словами, сама вона витрачає на місяць приблизно 6-7 тисяч доларів. Проте це не лише особисті витрати, а й зарплата членам команди.

"Він – успішний, я – успішна. Хто там скільки заробляє – не важливо. Головне, що він сформований, амбітний, щоб ми хотіли однакове життя й щоб жили на одному рівні. Цього достатньо. Ніхто з калькулятором не сидітиме й не вираховуватиме", - каже вона про свою логіку при виборі партнера.

Довідка. Катя Лозовицька стала популярна після участі в 12-му сезоні шоу "Холостяк". З підліткового віку вона почала розвиватися в моделінгу та досягла успіху в цій сфері. Також сьогодні Лозовицька має успішний блог.

