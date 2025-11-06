Известная песня Сердючки наделала шум в России: дошло до извинений
В России снова наказали местных жителей за прослушивание песен украинских исполнителей. На этот раз скандал разгорелся из-за музыки Верки Сердючки
Об этом сообщают российские СМИ, передает RegioNews.
Инцидент произошел в ночном клубе "Жара" в городе Борисоглебске Воронежской области. После закрытия заведения посетители продолжили вечер на улице, где вовсю включили песню Сердючки "Гуляночка", в которой звучит строка "Еще не умерла Украина".
Это вызвало возмущение других россиян, и вскоре полиция задержала мужчину, который в тот же вечер в своем автомобиле поставил другую песню артистки - Все будет хорошо.
На обнародованном видео задержанный извиняется перед камерой:
"Я включил ненадлежащую музыку Верки Сердючки. С неправильными словами. Хотел бы извиниться и раскаяться. В дальнейшем такого больше не повторится. Поддерживаю курс России и специальную военную операцию".
Журналисты отмечают, что это уже не первый случай, когда россияне вынуждены публично извиняться за украинскую музыку или поддержку Украины.