19:59  06 ноября
В результате атаки на Днепр повреждена многоэтажка, есть пострадавшие
17:15  06 ноября
В Киевской области суд оправдал российского оккупанта, которого обвиняли в мародерстве
16:22  06 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
06 ноября 2025, 21:29

Известная песня Сердючки наделала шум в России: дошло до извинений

06 ноября 2025, 21:29
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В России снова наказали местных жителей за прослушивание песен украинских исполнителей. На этот раз скандал разгорелся из-за музыки Верки Сердючки

Об этом сообщают российские СМИ, передает RegioNews.

Инцидент произошел в ночном клубе "Жара" в городе Борисоглебске Воронежской области. После закрытия заведения посетители продолжили вечер на улице, где вовсю включили песню Сердючки "Гуляночка", в которой звучит строка "Еще не умерла Украина".

Это вызвало возмущение других россиян, и вскоре полиция задержала мужчину, который в тот же вечер в своем автомобиле поставил другую песню артистки - Все будет хорошо.

На обнародованном видео задержанный извиняется перед камерой:

"Я включил ненадлежащую музыку Верки Сердючки. С неправильными словами. Хотел бы извиниться и раскаяться. В дальнейшем такого больше не повторится. Поддерживаю курс России и специальную военную операцию".

Журналисты отмечают, что это уже не первый случай, когда россияне вынуждены публично извиняться за украинскую музыку или поддержку Украины.

Россия музыка
