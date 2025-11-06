19:59  06 листопада
Внаслідок атаки на Дніпро пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі
На Київщині суд виправдав російського окупанта, якого обвинувачували у мародерстві
Завтра в Україні без опадів і до +16
06 листопада 2025, 21:29

Відома пісня Сердючки наробила галасу у Росії: дійшло до вибачень

06 листопада 2025, 21:29
У Росії знову покарали місцевих мешканців за прослуховування пісень українських виконавців. Цього разу скандал розгорівся через музику Вєрки Сердючки

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає RegioNews.

Інцидент стався у нічному клубі "Жара" у місті Борисоглєбськ Воронезької області. Після закриття закладу відвідувачі продовжили вечір на вулиці, де на повну гучність увімкнули пісню Сердючки "Гуляночка", у якій звучить рядок "Ще не вмерла Україна".

Це викликало обурення інших росіян, і невдовзі поліція затримала чоловіка, який того ж вечора у своєму автомобілі поставив іншу пісню артистки — "Все буде добре".

На оприлюдненому відео затриманий вибачається перед камерою:

"Я включив неналежну музику Вєрки Сердючки. З неналежними словами. Хотів би вибачитися і розкаятися. Надалі такого більше не повториться. Підтримую курс Росії і спеціальну військову операцію".

Журналісти зазначають, що це вже не перший випадок, коли росіяни змушені публічно вибачатися за українську музику чи висловлення підтримки Україні.

