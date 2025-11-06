19:59  06 листопада
Внаслідок атаки на Дніпро пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі
17:15  06 листопада
На Київщині суд виправдав російського окупанта, якого обвинувачували у мародерстві
16:22  06 листопада
Завтра в Україні без опадів і до +16
UA | RU
UA | RU
06 листопада 2025, 22:30

"Навіть соромно сказати": співак Павло Зібров зізнався, чи були в нього з дружиною сварки через ревнощі

06 листопада 2025, 22:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Павло Зібров у шлюбі з дружиною Мариною 31 рік. Він розповів, якими є їхні стосунки протягом стількох років

Про це артист розповів у інтерв'ю Маші Єфросиніній, передає RegioNews.

За словами співака, коли вони зустрілись, то одразу зрозуміли, що їм потрібно бути разом. Артист зауважив, що у них, напевно, зовсім не було криз.

"Навіть соромно сказати. Вона більш імпульсивна, а я більш спокійний. Ну, їй треба зараз все сказати. Я просто її знаю. Вона виговориться, а я краще промовчу. Вона все висказала, я все зрозумів, потім знайшов лазівки", - каже Павло Зібров.

Що стосується ревнощів, то такі ситуації могли бути хіба що на початку стосунків (і до того ж, без скандалів). Це було, тому що Марина тоді скептично ставилась до того, як артист поводиться з колегами та прихильницями. Проте згодом вона звикла до його характеру артиста.

"Чесно кажучи, я не відчував ревнощів. Можливо, на початку, бо вона до цього була не звикла. Вона спочатку дивилася, як я приходжу на роботу й зі своїми балеринами цілуюся. Прийшли, обнялися, цьом в щічку з беквокалістками. Вже вона звикла. Спочатку десь перший рік, можливо, другий були оці терки, потім вона зрозуміла, що це така манера в артистів", - каже Павло Зібров.

Довідка. Павло Зібров — український естрадний співак, композитор. Народний артист України. Його дружина, Марина Зіброва, працює директором, режисером та художником костюмів у його театрі. І в Марини, і в Павла є сини від перших шлюбів. Також у пари є донька Діана: сьогодні дівчина працює SMM та PR менеджером у батька.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
"Ми дружимо сім'ями": дружина Віталія Козловського відреагувала на поцілунок її чоловіка з Могилевською
05 листопада 2025, 19:50
Продюсерка Ірина Горова показала, який челендж придумала для випадків, коли сумує по дорослій доньці
05 листопада 2025, 01:50
"Постійно дає поради": співачка Світлана Тарабарова зізналась, через що у неї постійні конфлікти з мамою
05 листопада 2025, 00:50
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
В Україні падають ціни на соняшникову олію: що відбувається на внутрішньому ринку
06 листопада 2025, 23:30
Ринок вершкового масла "штормить": що в Україні відбувається з цінами
06 листопада 2025, 23:00
У Чехії з будівлі парламенту зняли український прапор це зробив новообраний спікер Томіо Окамура
06 листопада 2025, 22:36
"А, може, я вже вагітна": солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька натякнула на зміни в особистому житті
06 листопада 2025, 22:00
У Фастові п’яний водій влетів у магазин - відео
06 листопада 2025, 21:58
Мати знайшла сина мертвим: на Закарпатті чоловік вбив брата
06 листопада 2025, 21:50
Росіяни мають просування у Вовчанську на Харківщині
06 листопада 2025, 21:39
Відома пісня Сердючки наробила галасу у Росії: дійшло до вибачень
06 листопада 2025, 21:29
12 тисяч євро за "подорож" за кордон: на Прикарпатті викрили нову схему для ухилянтів
06 листопада 2025, 21:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »