Фото з відкритих джерел

Павло Зібров у шлюбі з дружиною Мариною 31 рік. Він розповів, якими є їхні стосунки протягом стількох років

Про це артист розповів у інтерв'ю Маші Єфросиніній, передає RegioNews.

За словами співака, коли вони зустрілись, то одразу зрозуміли, що їм потрібно бути разом. Артист зауважив, що у них, напевно, зовсім не було криз.

"Навіть соромно сказати. Вона більш імпульсивна, а я більш спокійний. Ну, їй треба зараз все сказати. Я просто її знаю. Вона виговориться, а я краще промовчу. Вона все висказала, я все зрозумів, потім знайшов лазівки", - каже Павло Зібров.

Що стосується ревнощів, то такі ситуації могли бути хіба що на початку стосунків (і до того ж, без скандалів). Це було, тому що Марина тоді скептично ставилась до того, як артист поводиться з колегами та прихильницями. Проте згодом вона звикла до його характеру артиста.

"Чесно кажучи, я не відчував ревнощів. Можливо, на початку, бо вона до цього була не звикла. Вона спочатку дивилася, як я приходжу на роботу й зі своїми балеринами цілуюся. Прийшли, обнялися, цьом в щічку з беквокалістками. Вже вона звикла. Спочатку десь перший рік, можливо, другий були оці терки, потім вона зрозуміла, що це така манера в артистів", - каже Павло Зібров.

Довідка. Павло Зібров — український естрадний співак, композитор. Народний артист України. Його дружина, Марина Зіброва, працює директором, режисером та художником костюмів у його театрі. І в Марини, і в Павла є сини від перших шлюбів. Також у пари є донька Діана: сьогодні дівчина працює SMM та PR менеджером у батька.