Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька більш ніж п'ять років у стосунках із motion-дизайнером Павлом Тараненком. Кілька років тому, як виявилось, він уже зробив їй пропозицію й отримав завітне "так"

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

У проєкті "Що у сумці" артистка показала, що носить з собою. Серед звичних речей у співачки виявився чек з магазину. На цих чеках зазвичай пишуть "пророцтва". У Заріцької було про зміни в житті. І вона одразу сказала про можливу вагітність.

"Вам варто трохи почекати — і майбутнє принесе велику радість". Я знаю! Це, можливо, про те, що я скоро завагітнію. Чекаємо й отримуємо. А, може, я вже вагітна?" — з усмішкою сказала артистка.

Нагадаємо, Олександра Заріцька та Павло Тараненко вперше підтвердили свої стосунки ще у 2022 році. Навесні 2023 року він зробив співачці пропозицію руки та серця, але з весіллям пара не поспішає. Це пов'язано з тим, що пара не хоче влаштовувати масштабні святкування під час війни.