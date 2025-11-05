Фото з відкритих джерел

Віталій Козловський та Наталія Могилевська здивували шанувальників пристрасним поцілунком на сцені. Дружина артиста зізналась, яка в неї була реакція на це

Про це дружина співака сказала в коментарі виданню "Бульвар Гордона", передає RegioNews.

Дружина Віталія Козловського Юлія Бакуменко зізналась, що не ревнувала чоловіка до Наталії Могилевської. Вона також пожартувала, що сама була в такому захваті від виступу артистки, що й сама поцілувала її за лаштунками. Крім того, Юлія зазначила, що Могилевська вже багато років є творчою музою Козловського.

"А ще ми дружимо сім'ями, у Наталії прекрасна сім'я, як і в нас. Тож приводів для ревнощів немає", - каже Юлія Бакуменко.

Поцілунок Козловського та Могилевської

Нещодавно в Наталії Могилевської був концерт у Києві. На шоу вона запросила Віталія Козловського. Разом вони виконали її хіт Відправила Message. Під час виступу артистки пристрасно поцілувались, що викликало авації публіки. У соцмережах стали публікували ці кадри, які викликали неоднозначну реакцію прихильників: одним сподобався перфоменс, а інші — нагадують в коментарях, що в обох артистів є кохані люди.