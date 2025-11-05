17:35  05 листопада
Анджеліна Джолі їздила до Миколаївського ТЦК, щоб звільнити свого охоронця – ЗМІ
15:38  05 листопада
За скандального ексвійськкома з Одещини внесли понад 100 мільйонів застави
13:13  05 листопада
Завтра в Україні без опадів та до +16
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2025, 19:50

"Ми дружимо сім'ями": дружина Віталія Козловського відреагувала на поцілунок її чоловіка з Могилевською

05 листопада 2025, 19:50
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Віталій Козловський та Наталія Могилевська здивували шанувальників пристрасним поцілунком на сцені. Дружина артиста зізналась, яка в неї була реакція на це

Про це дружина співака сказала в коментарі виданню "Бульвар Гордона", передає RegioNews.

Дружина Віталія Козловського Юлія Бакуменко зізналась, що не ревнувала чоловіка до Наталії Могилевської. Вона також пожартувала, що сама була в такому захваті від виступу артистки, що й сама поцілувала її за лаштунками. Крім того, Юлія зазначила, що Могилевська вже багато років є творчою музою Козловського.

"А ще ми дружимо сім'ями, у Наталії прекрасна сім'я, як і в нас. Тож приводів для ревнощів немає", - каже Юлія Бакуменко.

Поцілунок Козловського та Могилевської

Нещодавно в Наталії Могилевської був концерт у Києві. На шоу вона запросила Віталія Козловського. Разом вони виконали її хіт Відправила Message. Під час виступу артистки пристрасно поцілувались, що викликало авації публіки. У соцмережах стали публікували ці кадри, які викликали неоднозначну реакцію прихильників: одним сподобався перфоменс, а інші — нагадують в коментарях, що в обох артистів є кохані люди.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
"Це вже нездорова історія": Холостяк Тарас Цимбалюк зізнався, чи були в нього службові романи на знімальних майданчиках
04 листопада 2025, 02:50
"Він не хворів": вдова засновника Green Grey Дизеля зізналась, що смерть чоловіка стала для неї шоком
04 листопада 2025, 01:50
"Мама каже "Нащо тобі чоловік": акторка Катерина Кузнецова зізналась, чи готова вона після розлучення до нового шлюбу та дітей
04 листопада 2025, 00:50
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Анджеліна Джолі в Херсоні: акторка не визволяла охоронця, а попросилась у вбиральню в ТЦК - ЗМІ
05 листопада 2025, 20:00
Дитині з Івано-Франківська зробили надскладну операцію, яку визнали найкращою у світі
05 листопада 2025, 19:55
На Житомирщині чоловік крав з церкви: його можуть відправити під варту
05 листопада 2025, 18:50
Російський порт Туапсе зупинив експорт палива після атак українських дронів – Reuters
05 листопада 2025, 18:41
Стратегічний "щит" Дніпропетровщини: ЗСУ тримають Покровсько-Мирноградську агломерацію, стримуючи ворога
05 листопада 2025, 18:22
Путін перейшов в контратаку до Трампа: що це означає
05 листопада 2025, 18:20
Охоронця Анджеліни Джолі дійсно забрали у ТЦК і хотіли мобілізувати
05 листопада 2025, 18:12
Розкрадання на суднах та катерах на мільйони гривень: в Україні викрили схему, де державні судна віддавали за безцінь
05 листопада 2025, 17:55
Стало відомо, скільки людей досі залишаються у Костянтинівці на Донеччині
05 листопада 2025, 17:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »