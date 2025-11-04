Фото: YouTube, скрін

Цьогоріч акторка Катерина Кузнецова розірвала стосунки з бізнесменом Максимом Апліним. Тепер вона розповіла, чи має вже нове кохання

Про це артистка розповіла у проєкті "Ближче до зірок", передає RegioNews.

Катерина Кузнецова зізналась, що зараз вона ні з ким не зустрічається. При цьому вона переконана, що зустріне "свою людину" тоді, коли взагалі не буде на це чекати.

"Мама каже: "Нащо тобі чоловік, ти подивись на себе. Ти - жінка-кіборг". Це вона жартує, звісно. Але бути з такою жінкою, як я, складно. Я впевнена, що в моєму житті так само відбудеться те саме знайомство, але просто тоді, коли ти цього не очікуєш", - каже акторка.

Вона зауважила, що на першому місці в неї завжди була самореалізація, а не заміжжя. Водночас Кузнецова зізнається, що вона була б не проти піти з професії ненадовго заради материнства.

""Я розумію, що для будь-якої акторки піти на якийсь час із професії – це трохи боляче, але я не знаю, що може бути в порівнянні з маленьким дивом, як це взагалі може межуватися з якимись холодними зніманнями чи перепрацюваннями", - вважає артистка.

Нагадаємо, у 2014 році Катерина Кузнецова вийшла заміж за російського актора Євгена Проніна. Проте у 2015 році вони розлучились.

З 2017 року Кузнецова була в стосунках із російським бізнесменом Максимом Апліним. Вони прожили разом майже вісім років. У липні 2025 року вона оголосила про розрив.