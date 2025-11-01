Фото з відкритих джерел

Даша Астаф'єва не приховує, що вона зараз має кохану людину і щаслива в стосунках. Проте весілля вона не планує

Про це артистка розповіла в інтерв'ю Наталії Набок, передає RegioNews.

За словами співачки, вона часто отримує питання від прихильників про весілля. Проте зараз вона весілля не хоче. За словами Даші, вона сама буде вирішувати, що і коли станеться.

"Зараз війна. Так, треба жити, але є події, які хочеться відтермінувати на більш сприятливі часи. Мені особисто зараз важко. В мене велика внутрішня травма. Хочу дочекатися миру в нашій країні. Мені не до свят", - каже Астаф'єва.

Вона також додала, що її партнер має таку саму позицію. Артистка зауважила, що вона не збирається звітувати перед публікою про своє особисте життя.

Довідка. Даша Астаф'єва — українська співачка, модель. Після початку повномасштабної війни вона приєдналась до волонтерського руху, який допомагає українській армії. Восени 2022 року вона запустила застосунок з озвучення аудіокниг українською мовою. Згодом вона зізналась, що засновником проєкту є її коханий.