19:12  31 жовтня
На Житомирщині два автомобілі підірвались на мінах, є жертви
15:04  31 жовтня
На Закарпатті від початку 2025 року до ЄС втекли 15 прикордонників
14:38  31 жовтня
Початок листопада здивує аномальною погодою: синоптикиня пообіцяла українцям сюрпризи
UA | RU
UA | RU
01 листопада 2025, 01:50

"Мені не до свят": співачка Даша Астаф'єва зізналась, чому вона досі не заміжня

01 листопада 2025, 01:50
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Даша Астаф'єва не приховує, що вона зараз має кохану людину і щаслива в стосунках. Проте весілля вона не планує

Про це артистка розповіла в інтерв'ю Наталії Набок, передає RegioNews.

За словами співачки, вона часто отримує питання від прихильників про весілля. Проте зараз вона весілля не хоче. За словами Даші, вона сама буде вирішувати, що і коли станеться.

"Зараз війна. Так, треба жити, але є події, які хочеться відтермінувати на більш сприятливі часи. Мені особисто зараз важко. В мене велика внутрішня травма. Хочу дочекатися миру в нашій країні. Мені не до свят", - каже Астаф'єва.

Вона також додала, що її партнер має таку саму позицію. Артистка зауважила, що вона не збирається звітувати перед публікою про своє особисте життя.

Довідка. Даша Астаф'єва — українська співачка, модель. Після початку повномасштабної війни вона приєдналась до волонтерського руху, який допомагає українській армії. Восени 2022 року вона запустила застосунок з озвучення аудіокниг українською мовою. Згодом вона зізналась, що засновником проєкту є її коханий.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Співак EL Кравчук зізнався, скільки він насправді заробляє
29 жовтня 2025, 02:30
Співачка Катерина Бужинська розкрила суму щомісячного прибутку
29 жовтня 2025, 01:50
"Це не означає, що не потрібен чоловік поруч": співачка Тіна Кароль зізналась, чому насправді вона так і не вийшла заміж вдруге
29 жовтня 2025, 01:30
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
"Цілував, цілую й цілуватиму тих, кого я люблю": ведучий Олексій Суханов розставив крапки над "і" після фото, де він цілує товариша
01 листопада 2025, 01:30
Солістка Go_A Катерина Павленко після поцілунку з дівчиною на сцені розповіла, чи мала стосунки з жінками
01 листопада 2025, 00:50
"Почав залицятися ще під час вступу": українська акторка розповіла про свій досвід зі скандальним режисером Білоусом
01 листопада 2025, 00:30
Цінники перевищували 200 гривень за кілограм: експертка пояснила, чому в Україні популярна ягода цьогоріч значно подорожчала
31 жовтня 2025, 23:50
В Україні змінились ціни на популярний овоч: які тепер цінники в супермаркетах
31 жовтня 2025, 23:30
На Херсонщині внаслідок російських атак поранено 17 осіб
31 жовтня 2025, 21:58
В Україні трьох виробників води оштрафували за брехню
31 жовтня 2025, 21:44
У США дали дозвіл на передачу Україні ракет Tomahawk
31 жовтня 2025, 20:53
Секрети кіберспортсменів: як оптимізувати ПК для максимальної швидкості
31 жовтня 2025, 20:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Віталій Сич
Всі блоги »