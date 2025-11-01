19:12  31 жовтня
01 листопада 2025, 00:50

Солістка Go_A Катерина Павленко після поцілунку з дівчиною на сцені розповіла, чи мала стосунки з жінками

01 листопада 2025, 00:50
Фото з відкритих джерел
Не так давно артистка на сцені поцілувалась з дівчиною, що стали обговорювати в соцмережах. Співачка розповіла, що це було насправді

Про це артистка розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, передає RegioNews.

За словами Катерини Павленко, цей поцілунок не мав жодного підтексту. Як виявилось, вона просто піддалась емоціям і драйву від час виступу.

"Це було просто в моменті, рок-н-рол. Концерт, драйв, усі кайфували. Я не планувала цього, просто емоції. Але потім зрозуміла, що, можливо, для когось це було серйозніше. Мені шкода, що не подумала про це тоді", - каже співачка.

Катерина Павленко зазначила, що в минулому вона не мала романтичних стосунків з жінками й не мала таких почуттів. Проте, за її словами, вона може захоплюватися дівчатами. Зокрема, їхньою красою та енергією. При цьому особисте життя вона коментувати не хоче.

"Я не хочу виносити свої стосунки на загал. Потрібно пам’ятати й за іншу людину. Усі хай краще слухають музику. У мене все стабільно", - каже Павленко.

Довідка. До гурту Go_A Катерина Павленко приєдналась у 2012 році. У 2020 році фольк-колектив виграв на Національному відборі на Євробачення з піснею "Соловей". Цю композицію Європа не почула, бо сталась пандемія. Уже в 2021 році бенд представив Україну на Євробаченні, але вже з піснею "Шум". Тоді вони здобули 5-те місце у фіналі.

