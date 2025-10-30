22:03  29 жовтня
30 жовтня 2025, 01:30

Співачка FIЇNKA розповіла, чому її чоловік не мобілізувався до ЗСУ

30 жовтня 2025, 01:30
Чоловік співачки, актор Юрій Вихованець, має бронювання як актор Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Артистка розповіла, що його мучить те, що він не у війську

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

За словами артистки, на початку повномасштабного вторгнення Юрій хотів відразу мобілізуватися. Тоді FIЇNKA із сином відправилась до Польщі, а її чоловік залишився у штабі при театрі, який створили у 2022 році.

У театрі в той час приймали переселенців. Актори, зокрема, робили для них вистави. Юра відповідав за безпеку і перевіряв, чи ніяких сторонніх предметів не залишилось. При цьому артистка зазначила, що його дуже мучить те, що він не у війську.

"Це не так мене тисне, як мого Юрка. Я просто знаю, що у нього на совісті і як його це мучить. Ну, але він для себе ходить вчиться всяких військових штук. Про всяк випадок", - каже FIЇNKA.

Довідка. Ірина Вихованець (FIЇNKA) - українська співачка, авторка, блогерка. Учасниця національного відбору на Євробачення. З чоловіком Юрієм Вихованцем познайомилась під час навчання в театральному. У 2018 році вони одружились. Пара виховує сина Владислава.

