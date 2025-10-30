Фото з відкритих джерел

Цьогоріч старша донька Олі Полякової вийшла заміж. Батьки дізнались про це через соціальні мережі, а не від самої Маші. Тепер чоловік Полякової розповів, як ставиться до зятя

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

За словами Вадима Буряковського, він просто нічого не міг би з цим зробити. Адже Маша зараз живе в США. При цьому зять йому подобається, але бізнесмен каже, що робити висновки ще рано.

"Зять – музикант, симпатичний хлопець. А далі бачитимемо по справах", - каже чоловік Олі Полякової.

Слід зазначити, що Маша та Еден ще не святкували весілля. Пара просто зареєструвала шлюб, але не влаштовувала традиційну "вечірку" поки що. При цьому Оля Полякова в інтерв'ю зізнавалась, що вона не збирається оплачувати весілля старшої доньки. На думку артистки, якщо Маша вже вийшла заміж, то оплачувати весілля повинен чоловік або вона сама, але не мама.