22:03  29 жовтня
На Одещині стартує опалювальний сезон: коли в оселях стане тепло
19:43  29 жовтня
У Києві громадянина Туреччини підозрюють у сексуальному насильстві над 10-річним хлопчиком
19:30  29 жовтня
Смертельна ДТП на Житомирщині: пасажир загинув, а водій втік з місця аварії
UA | RU
UA | RU
30 жовтня 2025, 00:30

"Що можна було зробити": чоловік Олі Полякової вперше прокоментував заміжжя старшої доньки

30 жовтня 2025, 00:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Цьогоріч старша донька Олі Полякової вийшла заміж. Батьки дізнались про це через соціальні мережі, а не від самої Маші. Тепер чоловік Полякової розповів, як ставиться до зятя

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

За словами Вадима Буряковського, він просто нічого не міг би з цим зробити. Адже Маша зараз живе в США. При цьому зять йому подобається, але бізнесмен каже, що робити висновки ще рано.

"Зять – музикант, симпатичний хлопець. А далі бачитимемо по справах", - каже чоловік Олі Полякової.

Слід зазначити, що Маша та Еден ще не святкували весілля. Пара просто зареєструвала шлюб, але не влаштовувала традиційну "вечірку" поки що. При цьому Оля Полякова в інтерв'ю зізнавалась, що вона не збирається оплачувати весілля старшої доньки. На думку артистки, якщо Маша вже вийшла заміж, то оплачувати весілля повинен чоловік або вона сама, але не мама.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Співак EL Кравчук зізнався, скільки він насправді заробляє
29 жовтня 2025, 02:30
"Це не означає, що не потрібен чоловік поруч": співачка Тіна Кароль зізналась, чому насправді вона так і не вийшла заміж вдруге
29 жовтня 2025, 01:30
7-місячну доньку акторки Анни Кощмал вночі забрали до лікарні: що сталось
28 жовтня 2025, 02:50
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Співачка FIЇNKA розповіла, чому її чоловік не мобілізувався до ЗСУ
30 жовтня 2025, 01:30
Співачка Аліна Гросу потрапила у швидку: артистка пояснила, що з нею сталось
30 жовтня 2025, 00:50
Журналісти знайшли недобудований палац Комарницького на Київщині
29 жовтня 2025, 23:11
Майже 100 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали з України за 2 місяці
29 жовтня 2025, 22:55
Закарпатців закликають реагувати на тривогу: ОВА нагадує про безпеку
29 жовтня 2025, 22:52
Ветеранам підвищать зарплату до 16 000 грн за суспільно корисні роботи, – Свириденко
29 жовтня 2025, 22:32
Медики заявили про переслідування через смерть пацієнта-мільйонера в Одесі
29 жовтня 2025, 22:25
На Одещині стартує опалювальний сезон: коли в оселях стане тепло
29 жовтня 2025, 22:03
Наважилась через великі борги: на Рівненщині жінка пограбувала власну родичку
29 жовтня 2025, 21:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Олексій Гончаренко
Всі блоги »