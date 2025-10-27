Фото: прокуратура

В суд в Киеве направлен обвинительный акт в отношении женщины, выбросившей из окна пятого этажа собаку знакомой – в результате падения животное погибло

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Женщина в квартире поругалась со своей знакомой. Во время конфликта, будучи пьяной, она схватила за кожу фокстерьера по кличке Бобчик – собака принадлежала знакомой – и выбросила его из окна пятого этажа. От полученных многочисленных травм внутренних органов животное скончалось.

Фигурантке грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Напомним, в Киевской области 59-летний мужчина повесил свою собаку. Полицейские завершили досудебное расследование и направили в суд материалы. Фигуранту грозит до трех лет тюрьмы.