Українська акторка Анна Кошмал розповіла про важку ніч із донькою. Виявилось, що артистку та її 7-річну дитину забрали до лікарні посеред ночі

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Анни Кошмал, у її доньки сталась алергічна реакція. При цьому вона досі не впевнена, яка це саме алергія. 7-річній Софійці різко стало зле, у неї також виникла кропивниця, її нудило, вона не могла їсти.

Згодом акторка викликала швидку допомогу. Зараз Анна Кошмал разом із донькою знаходиться під наглядом лікарів. Із дитиною вже все гаразд. При цьому артистка радить завжди мати вдома ліки, які допомагають у боротьбі з алергією.

"У Фіфі (так акторка називає доньку – прим. ред.) сталась гостра алергічна реакція вчора (26 жовтня – прим. ред.) пізно ввечері, найприкольніше – ми не знаємо, на що. По тілу кропивниця і була сильна рвота, багато разів, не могла їсти. Зараз все добре, ми під наглядом, бо алергія – дуже небезпечна штука", - каже артистка.

Довідка. Анна Кошмал — українська акторка. Багатьом глядачам знайома за проєктами "Свати", "Будиночок на щастя", "Папік" та інші. У 2017 році вона вийшла заміж. У 2018 році вона народила сина Михайла. Вже в березні 2025 року Анна народила доньку Софію. При цьому акторка досі не говорить, хто її чоловік. Відомо лише, що він якось пов'язаний з кіно.