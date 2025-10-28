21:17  27 жовтня
Сили оборони відбили наступ росіян на Донеччині
20:07  27 жовтня
РФ атакувала важливий енергооб'єкт на Чернігівщині
16:59  27 жовтня
Завтра в Україні дощитиме, подекуди випаде сніг
28 жовтня 2025, 02:50

7-місячну доньку акторки Анни Кощмал вночі забрали до лікарні: що сталось

28 жовтня 2025, 02:50
Фото з відкритих джерел
Українська акторка Анна Кошмал розповіла про важку ніч із донькою. Виявилось, що артистку та її 7-річну дитину забрали до лікарні посеред ночі

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Анни Кошмал, у її доньки сталась алергічна реакція. При цьому вона досі не впевнена, яка це саме алергія. 7-річній Софійці різко стало зле, у неї також виникла кропивниця, її нудило, вона не могла їсти.

Згодом акторка викликала швидку допомогу. Зараз Анна Кошмал разом із донькою знаходиться під наглядом лікарів. Із дитиною вже все гаразд. При цьому артистка радить завжди мати вдома ліки, які допомагають у боротьбі з алергією.

"У Фіфі (так акторка називає доньку – прим. ред.) сталась гостра алергічна реакція вчора (26 жовтня – прим. ред.) пізно ввечері, найприкольніше – ми не знаємо, на що. По тілу кропивниця і була сильна рвота, багато разів, не могла їсти. Зараз все добре, ми під наглядом, бо алергія – дуже небезпечна штука", - каже артистка.

Довідка. Анна Кошмал — українська акторка. Багатьом глядачам знайома за проєктами "Свати", "Будиночок на щастя", "Папік" та інші. У 2017 році вона вийшла заміж. У 2018 році вона народила сина Михайла. Вже в березні 2025 року Анна народила доньку Софію. При цьому акторка досі не говорить, хто її чоловік. Відомо лише, що він якось пов'язаний з кіно.

27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
07 серпня 2025
