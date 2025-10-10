На фронті загинув український гуморист та учасник КВК
Стало відомо про загибель учасника команди КВК "С потолка". Артем Стовпяцький загинув на фронті
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
Друзі актора зазначили, що їм важко повірити у втрату. Близька людина загиблого Оля Нестеренко зазначила, що Артем Стопяцький був дуже світлою людиною.
Довідка. Артем був одним з найбільш талановитих учасників українського КВК. Він був учасником команди "С потолка", яка була однією з найуспішніших у Чернігівській лізі.
Команда існувала від початку 2000-х років. У 2012 році команда представляла Чернігів на фестивалі Ялтинської всеукраїнської відкритої ліги КВК "ЯВОЛК", де поділили перше місце з командою із Сум.
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Вулиці без людей і зруйновані будинки: як виглядає прифронтове Покровське на Дніпропетровщині
10 жовтня 2025, 20:43На Вінниччині затримали чоловіка за спробу незаконного вивезення 29-річного знайомого
10 жовтня 2025, 20:3157-річний чоловік влаштував стрілянину у Луцькому районі, пошкодивши майно сусідів
10 жовтня 2025, 20:03На Закарпатті затримали чоловіка, який за $7 тис. планував переправити за кордон чотирьох осіб
10 жовтня 2025, 19:50В Одесі засудили диверсанта, який намагався підпалити обладнання залізниці
10 жовтня 2025, 19:45Втрата, якої можна було уникнути: на Закарпатті судитимуть матір за смерть 1-річної дитини
10 жовтня 2025, 19:35В Івано-Франківській області чоловік прив’язав на ланцюг собаку до авто й тягнув по вулиці
10 жовтня 2025, 19:17На Рівненщині 36-річний чоловік отримав 60 діб арешту за напад на поліцейського
10 жовтня 2025, 18:58Журналісти знайшли в родин заступників голови Кіберполіції нерухомість та десятки мільйонів
10 жовтня 2025, 18:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі блоги »