Фото: facebook.com/artem.stovpackij

Друзі актора зазначили, що їм важко повірити у втрату. Близька людина загиблого Оля Нестеренко зазначила, що Артем Стопяцький був дуже світлою людиною.

Довідка. Артем був одним з найбільш талановитих учасників українського КВК. Він був учасником команди "С потолка", яка була однією з найуспішніших у Чернігівській лізі.

Команда існувала від початку 2000-х років. У 2012 році команда представляла Чернігів на фестивалі Ялтинської всеукраїнської відкритої ліги КВК "ЯВОЛК", де поділили перше місце з командою із Сум.