Український співак Віталій Козловський вже більше не служить в ЗСУ. Це підтвердили у Командуванні Сухопутних військ

Про це повідомляє hromadske, передає RegioNews.

За даними Командування Сухопутних військ, Віталій Козловський у травні 2024 року був переведений із Національного президентського оркестру до 22 окремої механізованої бригади на посаду солдата резерву.

Зазначається, що після цього 17 червня він повинен був проходити навчальні збори, щоб за потреби замінити військовослужбовців на передовій або поповнити втрати. Він також проводив концерти для підтримки бойового духу захисників.

Однак уже 28 червня він був звільнений у запас "через сімейні обставини". Зазначається, що через причин необхідність догляду за близькою людиною з інвалідністю.

Раніше артист говорив, що разом із товаришем займається патронатною службою. Однак у ЗСУ сказали інакше.

"Патронатну службу після звільнення відносно військової частини Віталій Козловський не здійснює і не був виведеним у розпорядження", - йдеться у повідомлені.

У пресслужбі співака відповіли, що він дійсно не є військовослужбовцем, але продовжує допомагати армії завдяки благодійному проєкту. Йдеться про патронатну службу "Промінь допомоги" 22 ОМБр, яка діє як окремий фонд, а не в складі бригади.

Нагадаємо, що раніше Віталій Козловський розповідав про свою військову службу. В інтерв'ю він зазначав, що у 2024 році його перевели в бойовий підрозділ - 22-гу окрему механізовану бригаду.