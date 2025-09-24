Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

21 вересня у Коростишеві відбулось урочисте відкриття пам'ятника музиканту Андрію Кузьменко (Кузьмі Скрябіну). Пам'ятник становить три метри у висоту. На граніті вигравійовані слова: "Не стидайся, то твоя земля". Це рядок із пісні гурту "Скрябін" "Сам собі країна".

Ідея створення пам'ятника належить художнику та скульптору Олексію Марковському. Він виготовив скульптуру, а міська рада його підтримала. За словами художника, під час створення монумента він надихався образом Кобзаря.

"Цю ідею я виношував давно. Бо Кузьма — один із моїх улюблених українських виконавців. Його творчістю я захоплююся ще від 90-х років. Він для мене не просто співак, для мене він носій глибоких філософських суджень про життя, про Україну, про наше місце у Всесвіті. Може, для когось він прикольний, але для мене він серйозний та послідовний борець за наші суспільні та гуманістичні ідеали. Він для мене — як Кобзар сучасності, свого роду як просвітник", - каже художник.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Нагадаємо, що музикант Андрій Кузьменко у віці 46 років загинув у моторошній ДТП у Дніпропетровській області. 2 лютого він повертався з Кривого Рогу та потрапив у аварію. Поховали артиста у родинному склепі на кладовищі в Брюховичах, Львівська область.