Австрія втретє прийматиме Євробачення: відомо, в якому місті пройде конкурс

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляється на офіційній сторінці Eurovision Song Contest у Facebook, передає RegioNews.

Дати проведення конкурсу вже визначено: півфінали відбудуться 12 та 14 травня, а гранд-фінал – 16 травня 2026 року.

Це стало можливим завдяки перемозі Австрії на Євробаченні-2025. У травні цього року виконавець JJ здобув перемогу у фіналі конкурсу в Базелі з піснею "Wasted Love".

Нагадаємо, Україну на Євробаченні-2025 у Базелі представив гурт Ziferblat. Вони посіли 9 місце в гранд-фіналі, тим самим закріпившись у топ-10 конкурсу цьогоріч. Соліст Ziferblat також зізнався, що йому було заборонено співати взагалі.