Австрія втретє прийматиме Євробачення: відомо, в якому місті пройде конкурс
70-й пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у Відні. Столиця Австрії втретє стане містом-господарем престижного музичного змагання
Про це повідомляється на офіційній сторінці Eurovision Song Contest у Facebook, передає RegioNews.
Дати проведення конкурсу вже визначено: півфінали відбудуться 12 та 14 травня, а гранд-фінал – 16 травня 2026 року.
Це стало можливим завдяки перемозі Австрії на Євробаченні-2025. У травні цього року виконавець JJ здобув перемогу у фіналі конкурсу в Базелі з піснею "Wasted Love".
Нагадаємо, Україну на Євробаченні-2025 у Базелі представив гурт Ziferblat. Вони посіли 9 місце в гранд-фіналі, тим самим закріпившись у топ-10 конкурсу цьогоріч. Соліст Ziferblat також зізнався, що йому було заборонено співати взагалі.
