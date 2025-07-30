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Певица Анна Тринчер откровенно рассказала, как у нее могут проходить первые свидания. Артистка призналась, был ли у нее интим на первой романтической встрече

Об этом сообщает "Люкс. ФМ", передает RegioNews.

Певица рассказала, что у нее уже нет "любви с первого взгляда". По словам Анны Тринчер, повзрослев она осторожничала к людям. Особенно это касается мужчин.

"И даже если что-то в моменте йокнет и я почувствую, то сразу перевожу в рациональность и очень сильно включаю голову. Не позволяю отдаться первому толчку. Секса на первом свидании не было, потому что я очень редко хожу на свидание. А чтобы мне было приятно, что ко мне прикасаются, мне нужно что-то почувствовать к человеку. Обычно во время первых свиданий любые прикосновения ко мне неприятны. Держу дистанцию", - рассказала артистка.

Справка. Певица Анна Тринчер была замужем за известным блогером Александром Володиным. Они поженились в 2021 году, однако уже через два года объявили о разводе. Сейчас артистка не рассказывала, есть ли у нее новые отношения.