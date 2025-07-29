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Известная актриса Екатерина Кузнецова на экране нередко играет чью-то девушку или жену. Ей приходится целоваться с коллегами. Однако она призналась, что это не очень приятно

Об этом сообщает "Люкс. ФМ", передает RegioNews.

По словам Екатерины Кузнецовой, большинство актеров относятся к интимным сценам в кино с юмором. Она рассказала, что за кадром всегда много шуток и смеха. Потому неприемлемые ситуации исключены. К тому же вокруг всегда члены съемочной группы. Однако есть некоторые моменты, которые неприятны актрисе.

Кузнецова отметила, что ей неудобно никогда перед супругами своих коллег.

"Для меня самое неприятное - когда ты дружишь с женой или девушкой актера, с которым тебе приходится играть. Я обычно целуюсь осторожно. Это работа, но в кадре все должно быть убедительно", - говорит актриса.

Напомним, Екатерина Кузнецова долгое время работала в РФ, снимаясь в фильмах и сериалах. В частности, одна из ее самых популярных ролей была в "Кухне". После 2022 года, когда произошло полномасштабное вторжение РФ в Украину, актриса находилась в Испании. Впоследствии она сказала, что в Россию возвращаться она не собирается.