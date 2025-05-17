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В СМИ появилась информация о том, что против Анны Алхим начали уголовное производство. Ранее блоггер попадала в скандалы из-за языкового вопроса

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции, передает RegioNews.

Отмечается, что правоохранители открыли три уголовных производства против блоггера Анны Алхим. Речь идет о статьях 161, 111 и 346 Уголовного кодекса Украины. Следует заметить, что 111 статья касается государственной изменной. В скором времени этим производством будет заниматься СБУ.

Справка. Недавно в сети стало "вирусным" видео, где Анна Ахлим на празднике закатывала глаза, когда ее просили спеть именно на украинском языке. Также она неоднократно конфликтовала в соцсети с украинцами из-за того, что записывает свои Stories и сообщения в Instagram под российские песни.

"Понимаете, если я выйду на сцену и начну говорить по-украински, - это будет лицемерие. Если я скажу, что "Слово пацана" не смотрите, это плохо. Асти не слушайте, - это плохо, это будет ложь, потому что я ее слушала и буду слушать", - говорила Алхим.

Также однажды она обозвала жителей западных регионов Украины "заводом де*илов". Так она отреагировала на то, что люди из этих областей общаются по-украински и не хотят слушать русский.