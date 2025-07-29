Известный украинский музыкант мобилизовался в ВСУ
Многие артисты решили присоединиться к войску. На этот раз стало известно о еще одном музыканте, который наденет форму
Об этом сообщила группа в соцсети, передает RegioNews.
Музыкант Марьян Пирог вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Группа "Пирог и плеть" сообщила об этом, отметив, что очень гордятся своим коллегой. В комментариях поклонники и коллеги уже благодарили Марьяну не только за творчество, но и за защиту.
Справка. Марьян Пирог основал группу "Пирог и плеть" во Львове в 2020 году. Тогда этот проект был направлен на исследование украинского языка и поэтики и популяризации через музыку. Популярность в группу пришла после презентации песни "Гаї шумлять" на слова украинского писателя Павла Тычины.
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