Известная американская реперша цинично прокомментировала фото вернувшегося из плена украинского воина
Известная американская артистка сделала репост фотографии украинского солдата, который очень похудел после плена. Вместо поддержки реперка решила оставить злой комментарий
Об этом сообщает "Люкс. ФМ", передает RegioNews.
Американская реперка Азилия Бэнкс получила шквал критики из-за ее сообщения об украинском военном, недавно вернувшемся из российского плена. Она сделала репост фото, где можно увидеть, как сильно похудел герой после плена, и написала: "По крайней мере, что-то заставило его толстую задницу воздержаться от еды".
Пользователи соцсетей начали критиковать артистку. Некоторые отметили, что она оскорбляет людей, страдающих, лишь, чтобы получить желаемое внимание. Украинцы также отреагировали на этот пост, и желали американской звезде почувствовать то, что пережил этот воин в плену.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук со ссылкой на данные Координационного штаба по обращению с военнопленными говорила, что около 8 тысяч украинских военных находятся в плену РФ. При этом следует напомнить, что неоднократно в СМИ сообщали о случаях жестокости.