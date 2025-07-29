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Об этом сообщает "Люкс. ФМ", передает RegioNews.

Американская реперка Азилия Бэнкс получила шквал критики из-за ее сообщения об украинском военном, недавно вернувшемся из российского плена. Она сделала репост фото, где можно увидеть, как сильно похудел герой после плена, и написала: "По крайней мере, что-то заставило его толстую задницу воздержаться от еды".

Пользователи соцсетей начали критиковать артистку. Некоторые отметили, что она оскорбляет людей, страдающих, лишь, чтобы получить желаемое внимание. Украинцы также отреагировали на этот пост, и желали американской звезде почувствовать то, что пережил этот воин в плену.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук со ссылкой на данные Координационного штаба по обращению с военнопленными говорила, что около 8 тысяч украинских военных находятся в плену РФ. При этом следует напомнить, что неоднократно в СМИ сообщали о случаях жестокости.