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17 июля 2025, 04:50

Кулинар Евгений Клопотенко признался, что заставило его полностью перейти на украинский язык

17 июля 2025, 04:50
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Фото: YouTube
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Известный шеф-повар уже семь лет разговаривает исключительно на украинском. По его словам, это произошло, в частности, из-за его отца

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Известный кулинар рассказал, как семь лет назад решил окончательно перейти на украинский язык. По его словам, это был постепенный процесс. Сначала он использовал украинский только с частью знакомых. Но впоследствии произошел важный разговор с папой.

"С друзьями – одно, с семьей – другое. Пока однажды услышал, как папа сказал в трубку: "Да на украинском говори. Чего ты с ними на русском говоришь?". Сказал не мне. Но сказал, что я услышал. И тогда что-то щелкнуло. Не сразу. Сначала дома. Затем чаще. А 2018 – я уже был собой. Полностью. Потому что украинский — это не только язык. Это о цельности. О себе настоящем", - рассказал Клопотенко.

Напомним, ранее кулинар рассказывал, что за свои собственные средства кормит иностранные делегации, приезжающие в Киев. По его словам, он это делает так, чтобы не влезать в тендеры. Клопотенко вспоминал, что президенту Франции Макрону очень понравился украинский борщ.

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