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17 липня 2025, 04:50

Кулінар Євген Клопотенко зізнався, що змусило його повністю перейти на українську мову

17 липня 2025, 04:50
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Фото: YouTube
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Відомий шеф-кухар вже сім років розмовляє виключно українською. За його словами, це сталось, зокрема, через його батька

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Відомий кулінар розповів, як сім років тому він вирішив остаточно перейти на українську мову. За його словами, це був поступовий процес. Спочатку він використовував українську лише з частиною знайомих. Але згодом сталась важлива розмова з татом.

"З друзями — одне, з родиною — інше. Аж поки одного дня почув, як тато сказав у слухавку: "Та українською говори. Чого ти з ними російською балакаєш?". Сказав не мені. Але сказав так, що я почув. І тоді щось клацнуло. Не одразу. Спочатку вдома. Потім частіше. А 2018 — я вже був собою. Повністю. Бо українська — це не лише мова. Це про цілісність. Про себе справжнього", - розповів Клопотенко.

Нагадаємо, раніше кулінар розповідав, що за свої власні кошти годує іноземні делегації, які приїздять до Києва. За його словами, він це робить таким чином, щоб не влізати в тендери. Клопотенко згадував, що президенту Франції Макрону дуже сподобався український борщ.

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