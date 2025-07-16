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16 июля 2025, 23:32

"Вообще надо быть независимой от мужа": жена Остапчука ответила на критику и сказала, на чем зарабатывает

16 июля 2025, 23:32
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Фото из открытых источников
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Жена телеведущего Владимира Остапчука ответила на критику относительно якобы зависимости от мужчины. Она рассказала, на чем строится ее собственный доход

Об этом сообщает "Люкс. ФМ", передает RegioNews.

Екатерина Остапчук в своем блоге отметила, что для нее важно быть независимой. По ее словам, она зарабатывает онлайн и имеет свой доход.

"Писали, что вообще-то надо быть независимым от мужчины. Соглашаюсь, но что делать, если я онлайн зарабатываю гораздо больше, чем могу зарабатывать по своей профессии офлайн? Это не достижение — зарабатывать на том, что сторез снимаешь? За меня их Вова снимает? За меня шутит? За меня делает эффективно рекламу?", – говорит она.

Она также добавила, что не видит ничего плохого в том, что семью снабжает ее муж. Она тоже зарабатывает, но деньги тратит исключительно на себя.

Напомним, ранее Владимир Остапчук и его жена Екатерина вместе с маленьким сыном переехали из столицы. Они нашли дом в Киевской области, но точную локацию Екатерина не называла. Раньше она говорила, что их старая киевская квартира была близко к железной дороге, а потому там часто было громко.

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